Из C2H2 надо получить C6H6
Химия
Из C2H2 надо получить C6H6
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Гость:
3СH=-CH -> C6H6 ( t, C) тримеризация ацетилена
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