Из C2H2 надо получить C6H6

Химия
Из C2H2 надо получить C6H6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3СH=-CH   ->  C6H6 ( t, C)   тримеризация ацетилена
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