1). Решить уравнение: 1) 29х-15х+16=100; 2) 11у+32у-127=45; 3) 15z+8z-59=102; 4) 9t+4t-286=0; 5) 14x+9x+88=272; 6) 25x-16x+54=162.
Математика
1). Решить уравнение: 1) 29х-15х+16=100; 2) 11у+32у-127=45; 3) 15z+8z-59=102; 4) 9t+4t-286=0; 5) 14x+9x+88=272; 6) 25x-16x+54=162.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x=6 2) y=4 3)z=7 4)t=22 5)x=8 6)x=12
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