Запишите предложения ,вставляя слово надел (а) или одел(а).Подчеркните буквы мягки?? согласных звуков .Каким способом обозначена их мягкость?Мальчик .....шапку и вышел на улицу.Девочка .....куклу в бальное платье.Дедушка .....м...
Русский язык
Запишите предложения ,вставляя слово надел (а) или одел(а).Подчеркните буквы мягки?? согласных звуков .Каким способом обозначена их мягкость?Мальчик .....шапку и вышел на улицу.Девочка .....куклу в бальное платье.Дедушка .....маленького внука в тёплую шубку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Надел 2. Надела 3. Одевает
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