Составить рассказ как проводили вечера древние земледльцы и скотоводы
История
Составить рассказ как проводили вечера древние земледльцы и скотоводы
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Гость:
Думаю очень весело... Живое общение, большие семьи, череда разных праздников...
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