Лексическое значение слова слыть

Литература
Лексическое значение слова слыть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слыть несов. неперех. разг. 1) Быть известным в качестве кого-л., чего-л. 2) Славиться чем-л.
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