Как группируются острова по происхождению

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Материковые острова. Это отделившиеся части материка, сходные с ним по геологическому строению и рельефу. От основного массива суши они отделены проливами или шельфовыми морями (Британские, Канадский арктический архипелаг) . Многие материковые острова представляют собой продолжение горных складок материка. Так, Сахалин — одна из складок Дальневосточной горной страны; Новая Земля — продолжение Урала; Тасмания — Австралийских Альп. Время образования этих островов различно. Вулканические острова. Это самостоятельные острова, они никогда не были частями материка. Вулканические острова есть во всех океанах, за исключением Северного Ледовитого. Самый большой на Земле остров вулканического происхождения — Исландия. Много вулканических островов появились при извержении вулканов и растекании лавы. К этой группе относятся такие острова, как Гавайский архипелаг, остров Вознесения. Коралловые острова, типичная форма которых — атоллы. Это кольцеобразный остров в виде узкой гряды, сплошной или разорванной, окружающей неглубокую и хорошо прогретую лагуну.