Listen and draw the time 1) wake up? 2) Have lunch? 3) Do homework? 4) Go to bed?

Английский язык
Listen and draw the time 1) wake up? 2) Have lunch? 3) Do homework? 4) Go to bed?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Послушай и нарисуй время 1-просыпаешься,2-обедаешь,3-делаешь домашнее задание,4-ложишься спать.
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