Listen and draw the time 1) wake up? 2) Have lunch? 3) Do homework? 4) Go to bed?
Английский язык
Listen and draw the time 1) wake up? 2) Have lunch? 3) Do homework? 4) Go to bed?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Послушай и нарисуй время 1-просыпаешься,2-обедаешь,3-делаешь домашнее задание,4-ложишься спать.
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