Задать разделительный вопрос The lecture will last two hours The expedition is in Africa

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Задать разделительный вопрос The lecture will last two hours The expedition is in Africa
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