Загадка ,что бы отгадка получилась глупый

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Загадка ,что бы отгадка получилась глупый
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Автор: Гость
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Гость:
Человек не умный,а.......
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