Из 2 городов расстояние между которыми 650 км вышли навстречу друг другу два поезда. один прошёл 250 км а другой - на 35 км меньше. на каком расстоянии друг от друга находятся поезда ??? краткую запись. зарание спасибо !!

Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 650 км вышли навстречу друг другу два поезда. один прошёл 250 км а другой - на 35 км меньше. на каком расстоянии друг от друга находятся поезда ??? краткую запись. зарание спасибо !!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250-35=215 250+215=465 650-465=185
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