Из 2 городов расстояние между которыми 650 км вышли навстречу друг другу два поезда. один прошёл 250 км а другой - на 35 км меньше. на каком расстоянии друг от друга находятся поезда ??? краткую запись. зарание спасибо !!

Математика

Из 2 городов расстояние между которыми 650 км вышли навстречу друг другу два поезда. один прошёл 250 км а другой - на 35 км меньше. на каком расстоянии друг от друга находятся поезда ??? краткую запись. зарание спасибо !!

Автор: Гость