В 8 ящиках столько же кг.мандаринов,сколько в 4 кг.апельсинов.Какова масса апельсинов в одном ящике,если масса мандаринов в одном ящике 5кг.

Математика

В 8 ящиках столько же кг.мандаринов,сколько в 4 кг.апельсинов.Какова масса апельсинов в одном ящике,если масса мандаринов в одном ящике 5кг.

Автор: Гость