В 8 ящиках столько же кг.мандаринов,сколько в 4 кг.апельсинов.Какова масса апельсинов в одном ящике,если масса мандаринов в одном ящике 5кг.

Математика
В 8 ящиках столько же кг.мандаринов,сколько в 4 кг.апельсинов.Какова масса апельсинов в одном ящике,если масса мандаринов в одном ящике 5кг.
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