Человек прешел 15 метров в одном направлнии, потом повернул на 90° и прошел еще 15 метров. Определить пройденный путь и перемещение

Физика

Человек прешел 15 метров в одном направлнии, потом повернул на 90° и прошел еще 15 метров. Определить пройденный путь и перемещение

Автор: Гость