Сделайте из м2 б2 помогите пожалуйста!!!
Музыка
Сделайте из м2 б2 помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если построение вверх, то добавляешь к верхней ноте диез. Если построение вниз, то добавляешь к нижней ноте бемоль.
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