Составьте утвердительное отрицательное и вопросительное предложение future simple
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Составьте утвердительное отрицательное и вопросительное предложение future simple
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He will go to Turkey next summer He will not go to Turkey next summer Will he go to Turkey next summer?
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