Заготовленных материалов хватит для работы двух цехов в течении 10 дней или одного первого цеха в течении 30 дней. на сколько дней хватило бы этих материалов для работы 1 2 цеха?

Математика
Заготовленных материалов хватит для работы двух цехов в течении 10 дней или одного первого цеха в течении 30 дней. на сколько дней хватило бы этих материалов для работы 1 2 цеха?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
примем за 1 -заготовленных материалов, тогда производительность двух цехов:1/10 в день, производительность первого цеха: 1/30 (материалов) - в день, отсюда найдем производительность второго цеха: 1/10-1/30-3/30-1/30=2/30=1/15 (материалов) в день1:1/15=15 (дней) - необходимо для работы одного второго цеха

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