Заготовленных материалов хватит для работы двух цехов в течении 10 дней или одного первого цеха в течении 30 дней. на сколько дней хватило бы этих материалов для работы 1 2 цеха?

Математика

Заготовленных материалов хватит для работы двух цехов в течении 10 дней или одного первого цеха в течении 30 дней. на сколько дней хватило бы этих материалов для работы 1 2 цеха?

Автор: Гость