Закон кулона формула?

Физика
Закон кулона формула?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F = k (q1 * q2) / r2
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