Помогите пожалуйста!!! Я не понимаю как оформлять и просто не понимаю))

Математика
Помогите пожалуйста!!! Я не понимаю как оформлять и просто не понимаю))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:Треугольник CAD B принадлежит ACЕ принадлежит AD АС=АD  АВ=АЕНайти:угол СВD = углу DЕС. РешениеТак как, АС=АD, АВ=АЕ( по условию) , то треугольник ACE = треугольнику ADBОтсюда, угол ADB = углу DЕС - эти углы смежны углу СВD и углу DЕС, поэтому угол СВD = углу DЕС. 

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