Всем привет,напишите, пожалуйста, краткий сюжет "Жизнь Дубровского в Петербурге".Буду очень благодарна))

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Владимир Дубровский,Киррила Троекуров,Маша Троекурова В этом романе речь идет о богатом помещике Кирилле Петровиче Троекурове,у которого был скверный характер.Он был дружен со своим соседом и товарищем,с которым когда-то служил-Андреем Гавриловичем Дубровским,поручиком в отставке.Позже между ними происходит ссора,которая перешла во вражду.Троекуров через подкупный суд отбирает у Дубровского его поместье-Кистеневку. Вскоре после этих событий старший Дубровский умирает.Его сын поджигает Кистеневку и подается в разбойники.Потом он попадает к Троекурову в дом под видом гувернера и влюбляется в его дочь-Машу,Но Троекуров решил выдать замуж дочь за старого князя Верейского. Дубровский всеми силами пытается этому помешать,но опоздал.Маша считает себя связанной клятвой и отказывает ему.После этих событий власти пытаются поймать банду,но Дубровский успел распустить ее и уехать за границу.