Написати п'ять речень в неозначеній формі і щоб вони були в різних членах речення.

Українська мова
Написати п'ять речень в неозначеній формі і щоб вони були в різних членах речення.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А злива так само швидко почала відходити, як надійшла. Як тебе та не любити, краю, мій ти краю. Не треба правду говорить цвітасто. Жити чесно, трудитися для людей учили його і вдома, і в школі. Для того щоб бути у формі, потрібно багато працювати над собою. Цілує сонце рушники, що ненька вміла вишивати.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
За какое время трамвай проедет 100 м, двигаясь со скоростью 18 км/ч
Ответить
Другие предметы
Что означает на золотой цепочке kmnaa?
Ответить
Алгебра
Срочно помогите плизз
Ответить
Окружающий мир
Звёзды располажены в грумах называется ?
Ответить
История
Мудрые мысли и высказывания древних египтян. 3 мысли или высказывания
Ответить