Написати п'ять речень в неозначеній формі і щоб вони були в різних членах речення.
Українська мова
Написати п'ять речень в неозначеній формі і щоб вони були в різних членах речення.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А злива так само швидко почала відходити, як надійшла. Як тебе та не любити, краю, мій ти краю. Не треба правду говорить цвітасто. Жити чесно, трудитися для людей учили його і вдома, і в школі. Для того щоб бути у формі, потрібно багато працювати над собою. Цілує сонце рушники, що ненька вміла вишивати.
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