Мудрые мысли и высказывания древних египтян. 3 мысли или высказывания

Гость: Гость:

1)Дня завтрашнего не зови приход, Ты сам не знаешь, что он принесёт. 2) Кто спрашивает, не заблудится. 3) Научись смотреть и видеть. 4) Ум — это нечто гораздо большее, чем сила. Там, где сила бесполезна, выручит ум. 5) Самым мудрым считается тот, кто умеет подчинить свои чувства велению рассудка. Разгневаться может и глупец и мудрец, но глупец, ослепленный гневом, становится рабом своего гнева. В пылу бешенства он сам не ведает, что творит, и все его поступки ему же оборачиваются во зло.