Составить 4 предложения в котором подлежащее будет в различной части речи

Гость: Гость:

1.Он уехал отдыхать (подлежащее выражено местоимением) 2.Дочь пошла в магазин (подлежащее выражено именем существительным) 3.Поднявший меч от меча и погибнет (подлежащее выражено причастием) 4.Младший ушёл из дома (подлежащее выражено прилагательным)