Составить 4 предложения в котором подлежащее будет в различной части речи

Русский язык
Составить 4 предложения в котором подлежащее будет в различной части речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Он уехал отдыхать (подлежащее выражено местоимением) 2.Дочь пошла в магазин (подлежащее выражено именем существительным) 3.Поднявший меч от меча и погибнет (подлежащее выражено причастием) 4.Младший ушёл из дома (подлежащее выражено прилагательным)
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