На каких планетах есть радуга , кроме земли ?
Химия
На каких планетах есть радуга , кроме земли ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нсть радуга еще на венере и марсе
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