Знач. фразеологизм а с пустыми руками . вспомните фразеологизм со словом пустой и ??ридумайте с ним предложение

Русский язык
Знач. фразеологизм а с пустыми руками . вспомните фразеологизм со словом пустой и ??ридумайте с ним предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 не с чем. 2 пустой желудок. 3 Не идти же с пустым желудком?
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