Знач. фразеологизм а с пустыми руками . вспомните фразеологизм со словом пустой и ??ридумайте с ним предложение
Русский язык
Знач. фразеологизм а с пустыми руками . вспомните фразеологизм со словом пустой и ??ридумайте с ним предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 не с чем. 2 пустой желудок. 3 Не идти же с пустым желудком?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Выполни звуко буувенный анализ слова салют вюга ёжик сухарь книжка пузырьки аист кот пенал сильная ребята буквары тетрадь
Математика