Допоміжіть написати 10 прикметників через дефіс
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Допоміжіть написати 10 прикметників через дефіс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Офіційно-діловий, ощадно-позичковий, науково-технічний, промислово-інвестиційно-будівельний, синьо-біло-червоний; віце-президентський,генерал-губернаторський, дизель-моторний , соціал-демократичний, унтер-офіцерський ))))
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Знач. фразеологизм а с пустыми руками . вспомните фразеологизм со словом пустой и ??ридумайте с ним предложение