Допоміжіть написати 10 прикметників через дефіс

Українська мова
Допоміжіть написати 10 прикметників через дефіс
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Гость:
Офіційно-діловий, ощадно-позичковий, науково-технічний, промислово-інвестиційно-будівельний, синьо-біло-червоний; віце-президентський,генерал-губернаторський, дизель-моторний , соціал-демократичний, унтер-офіцерський ))))
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