Закончи следующие устойчивые выражения, используя слова-антонимы: нет худа без ... ; вдоль и ... ;ни жив ни ... ; вопрос жизни и ...; более или ... .
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Закончи следующие устойчивые выражения, используя слова-антонимы: нет худа без ... ; вдоль и ... ;ни жив ни ... ; вопрос жизни и ...; более или ... .
Ответ(ы):
Гость:
Добра,поперёк,мертв,смерти,менее...........................
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