Закончите фразы: (а) Состав индивидуального вещества в отличие от состава смеси________и может быть выражен химическ__ _______;

Химия
Закончите фразы: (а) Состав индивидуального вещества в отличие от состава смеси________и может быть выражен химическ__ _______;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там 1-отличается;химической формулой.2.вода в отличие от (не знаю) кипит при постоянной температуре.3.молоко смесь а ацетон нет.4.молоко смесь потому что если дать молоку отстояться то оно разделится на несколько частей (сыворотку и т.д)
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