Закончите фразы: (а) Состав индивидуального вещества в отличие от состава смеси________и может быть выражен химическ__ _______;

Гость: Гость:

Там 1-отличается;химической формулой.2.вода в отличие от (не знаю) кипит при постоянной температуре.3.молоко смесь а ацетон нет.4.молоко смесь потому что если дать молоку отстояться то оно разделится на несколько частей (сыворотку и т.д)