Закончитесь запись : 25 дес. * 3 = 9 сот. * 8 = 16 сот. * 4 = 37 дес. * 2 =
Математика
Закончитесь запись : 25 дес. * 3 = 9 сот. * 8 = 16 сот. * 4 = 37 дес. * 2 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*3=750 дес. 9*8=7200 сот 16*4=6400 сот 37*2=720 дес.
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