Составьте схемы данных предложений 1. В некоторых странах есть реки, из которых нельзя брать воду даже для питья.
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Составьте схемы данных предложений 1. В некоторых странах есть реки, из которых нельзя брать воду даже для питья.
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[ ~ ----- = - ], ( из которых ( с.с.) = ----- ------ ) .
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