Составьте схемы данных предложений 1. В некоторых странах есть реки, из которых нельзя брать воду даже для питья.

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Составьте схемы данных предложений 1. В некоторых странах есть реки, из которых нельзя брать воду даже для питья.

Автор: Гость