Сколько соли нужно растворить 1 л воды,что бы получить солёность воды,как в Красно?? море?
География
Сколько соли нужно растворить 1 л воды,что бы получить солёность воды,как в Красно?? море?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соленость Красного моря - 42 промилле, то есть 4,2 г на литр воды.
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