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Залазить на дерево по англ
Английский язык
Залазить на дерево по англ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Climb a tree - залезть на дерево
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