Залазить на дерево по англ

Английский язык
Залазить на дерево по англ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Climb a tree - залезть на дерево
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