Заменить каждое число суммой разрядных слагаемых 308,630,568.
Математика
Заменить каждое число суммой разрядных слагаемых 308,630,568.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
308=300+8 630=600+30 568=500+60+8
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