Замените звёздочку цифрой так чтобы получилось верное равенство 2/3=*/90

Математика
Замените звёздочку цифрой так чтобы получилось верное равенство 2/3=*/90
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Автор: Гость
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Гость:
Надо поставить число 60
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