Занятие древнейшего человека-собирать для пищи дикорастуших съедобных кореньев, плодов, ягод, мёда. помогите плиз))
История
Занятие древнейшего человека-собирать для пищи дикорастуших съедобных кореньев, плодов, ягод, мёда. помогите плиз))
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Вот так: Собирательство
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