Занятия троекурова и дубровского

Гость: Гость:

Троекуров, как обладатель большого поместья, постоянно разъезжая по окрестностям, устраивал пиры, затевал всяческие проказы, которые из-за малой его образованности были не совсем приличны. Чем же можно заняться на гулянке? Обжорством и обильным возлиянием хмельных напитков. Кирила Петрович всё это неукоснительно и делал. Если можно назвать ничегонеделание занятием - так это про него. Конечно, выдать дворовую девку замуж, займёт какое-то время, но разве это дело для человека, принадлежащего к высшему сословию государства? Это ясно показанное мнение автора произведения, с которым трудно не согласиться даже в наши дни.Дубровский же, скорее всего, если не охотился, то читал, так как был человеком образованным. Но больше всего он интересовался охотничьими собаками. В житейских же делах был не очень сведущ, хотя по своему положению всё же приходилось ему заниматься делами по управлению его владениями. Но, видно, плохо получалось, поскольку, во-первых, не смог выбраться из финансовой ямы, а, во-вторых, вообще лишился всего из-за чиновничьего крючкотворства.