Запешите десятичные дроби в виде обыкновенных или смешанны

Математика
Запешите десятичные дроби в виде обыкновенных или смешанны
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Гость:
ОДНА ЦЕЛАЯ СЕМЬ ВОСЬМЫХ
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Можно с подробным решением ,пожалуйста
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