Запешите десятичные дроби в виде обыкновенных или смешанны
Математика
Запешите десятичные дроби в виде обыкновенных или смешанны
Ответ(ы):
Гость:
ОДНА ЦЕЛАЯ СЕМЬ ВОСЬМЫХ
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