Записать 10 пар глаголов совершенных и несовершенных

Русский язык
Записать 10 пар глаголов совершенных и несовершенных
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сделать - делать 2. Крикнуть - кричать 3. Прыгнуть - прыгать 4. Найти - искать 5. Приготовить - готовить 6. Достигнуть - достигать 7. Написать - писать 8. Привыкнуть - привыкать 9. Прочитать - читать 10. Съесть - есть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Коли деякій речовині масою 100 г було передано 750 Дж теплоти її температура збільши??ась від 25 до 40 С Яка це речовина
Ответить
Математика
Как решить 63:(2*x-1)=21:3 и пж быстрей срочно надо а то пропал
Ответить
Физика
С башни высотой 45 м одновременно бросают 2 яблока: одно вверх со скоростью 10 м/с, др??гое -- вниз без начальной скорости. Найдите, с какой разниц...
Ответить
Русский язык
Как можно проверить слово "чрЕзвычайный"? И какой у него корень?
Ответить
Математика
Помогите срочно решаю олимпиаду по математике
Ответить