Записать 10 пар глаголов совершенных и несовершенных
Русский язык
Записать 10 пар глаголов совершенных и несовершенных
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Сделать - делать 2. Крикнуть - кричать 3. Прыгнуть - прыгать 4. Найти - искать 5. Приготовить - готовить 6. Достигнуть - достигать 7. Написать - писать 8. Привыкнуть - привыкать 9. Прочитать - читать 10. Съесть - есть
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