Записать обозначение всех четырёхугольников
Математика
Записать обозначение всех четырёхугольников
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Гость:
АВС,АСD,АКD и т.д.Так или не так ??
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