(8a-b)(a+7b)-35ab Решите пожалуйста
Алгебра
(8a-b)(a+7b)-35ab Решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ща на изи 2+2=4 ващи на столько изи 2×2=6
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