Как Жуковский относится к царевне из сказки "Спящая царевна"? Как Пушкин относится к царевне из сказки "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"?

Литература
Как Жуковский относится к царевне из сказки "Спящая царевна"? Как Пушкин относится к царевне из сказки "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошо потому что богатыри выражены  как олицитворение ДОБРА!!!
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