Как Жуковский относится к царевне из сказки "Спящая царевна"? Как Пушкин относится к царевне из сказки "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"?

Литература

Как Жуковский относится к царевне из сказки "Спящая царевна"? Как Пушкин относится к царевне из сказки "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"?

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