Запишите разговорные слова. Выделите в них морфемы . Подумайте что общего в образовании слов каждого ряда. 1) Минералка,газировка,маршрутка. 2)Бродяга,доходяга,деляга. 3)Толстяк,здоровяк,босяк. 4)Втихомолку,потихоньку,полегоньку.

Русский язык
Запишите разговорные слова. Выделите в них морфемы . Подумайте что общего в образовании слов каждого ряда. 1) Минералка,газировка,маршрутка. 2)Бродяга,доходяга,деляга. 3)Толстяк,здоровяк,босяк. 4)Втихомолку,потихоньку,полегоньку.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минералка, доходяга, деляга, здоровяк, босяк. Минералка: минерал-корень к-суффикс а-окончание Доходяга: доход-корень яг-суффикс а-окончание деляга: дел-корень яг-суффикс а-окончание Здоровяк: здоров-корень як-суффикс Босяк бос-корень як-суффикс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Қалада (ауылда) нелер. бар
Ответить
Другие предметы
Как выглядит смешанный лес
Ответить
Русский язык
Подлежающие сказуемое определение обстоятельство существительное какое слово с??орее всего попало в этот список по ошибке 1) подлежающие 2) сказуем...
Ответить
Математика
Заменив звездочку соответствующей цифрой, запишите 1)Наименьшее число, делящееся на 3:1*1,1*5, 2*8, 31*, 23*, *53, *49; 2) число, делящееся на 9:...
Ответить
Алгебра
Решите, пожалуйста, желательно через замену
Ответить