Запишите разговорные слова. Выделите в них морфемы . Подумайте что общего в образовании слов каждого ряда. 1) Минералка,газировка,маршрутка. 2)Бродяга,доходяга,деляга. 3)Толстяк,здоровяк,босяк. 4)Втихомолку,потихоньку,полегоньку.
Русский язык
Запишите разговорные слова. Выделите в них морфемы . Подумайте что общего в образовании слов каждого ряда. 1) Минералка,газировка,маршрутка. 2)Бродяга,доходяга,деляга. 3)Толстяк,здоровяк,босяк. 4)Втихомолку,потихоньку,полегоньку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минералка, доходяга, деляга, здоровяк, босяк. Минералка: минерал-корень к-суффикс а-окончание Доходяга: доход-корень яг-суффикс а-окончание деляга: дел-корень яг-суффикс а-окончание Здоровяк: здоров-корень як-суффикс Босяк бос-корень як-суффикс
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