Запишите разговорные слова. Выделите в них морфемы . Подумайте что общего в образовании слов каждого ряда. 1) Минералка,газировка,маршрутка. 2)Бродяга,доходяга,деляга. 3)Толстяк,здоровяк,босяк. 4)Втихомолку,потихоньку,полегоньку.

Русский язык

Запишите разговорные слова. Выделите в них морфемы . Подумайте что общего в образовании слов каждого ряда. 1) Минералка,газировка,маршрутка. 2)Бродяга,доходяга,деляга. 3)Толстяк,здоровяк,босяк. 4)Втихомолку,потихоньку,полегоньку.

Автор: Гость