5 300 умножить 1 680 15 255 умножить 135

Математика
5 300 умножить 1 680 15 255 умножить 135
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5300×1680=8904000 15255×135=2059425
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