Помоги Мне Пет составил цепочку . укади правильное описание расположения цилиндр?? в этой цепочке . 1) слева от конуса куба 2)между конусом и кубом 3)справа от конуса, между кубом и параллепидом 4)справа от конуса куба параллепида
Математика
Помоги Мне Пет составил цепочку . укади правильное описание расположения цилиндр?? в этой цепочке . 1) слева от конуса куба 2)между конусом и кубом 3)справа от конуса, между кубом и параллепидом 4)справа от конуса куба параллепида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) между кубом и параллелепипедом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика