Помоги Мне Пет составил цепочку . укади правильное описание расположения цилиндр?? в этой цепочке . 1) слева от конуса куба 2)между конусом и кубом 3)справа от конуса, между кубом и параллепидом 4)справа от конуса куба параллепида

Математика
Помоги Мне Пет составил цепочку . укади правильное описание расположения цилиндр?? в этой цепочке . 1) слева от конуса куба 2)между конусом и кубом 3)справа от конуса, между кубом и параллепидом 4)справа от конуса куба параллепида
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Гость:
3) между кубом и параллелепипедом
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