Записати числівник сімдесят шість у формі орудного відмінка(обидва варіанти)
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Записати числівник сімдесят шість у формі орудного відмінка(обидва варіанти)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О.Сімдесятьма шістьма - 1 випадок. О.Сімдесятьома шістьома - 2 випадок.
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