Записати числівник сімдесят шість у формі орудного відмінка(обидва варіанти)

Українська мова
Записати числівник сімдесят шість у формі орудного відмінка(обидва варіанти)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О.Сімдесятьма шістьма - 1 випадок. О.Сімдесятьома шістьома - 2 випадок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Выполните задания на фото
Ответить
Математика
Решение уровнения 138+x+57=218
Ответить
География
Природні зони Польщі
Ответить
Английский язык
Ребят!! Срочно!! Нужно сотавить сочинение на анлийском языке про меня ( Я ) Слова промощники: Меня зовут Снежана Я учусь в пятом классе Ж...
Ответить
Қазақ тiлi
Қаһарман - сөзіне антоним
Ответить