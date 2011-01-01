Запиши частное в виде обыкновенной дроби в виде десятичной. а) -2:1; б)-21:(-6); в)9:(-3); г)-26:8; д)-80:20; е)-15:(-2)

Математика

Запиши частное в виде обыкновенной дроби в виде десятичной. а) -2:1; б)-21:(-6); в)9:(-3); г)-26:8; д)-80:20; е)-15:(-2)

Автор: Гость