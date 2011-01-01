Запиши частное в виде обыкновенной дроби в виде десятичной. а) -2:1; б)-21:(-6); в)9:(-3); г)-26:8; д)-80:20; е)-15:(-2)
Математика
Запиши частное в виде обыкновенной дроби в виде десятичной. а) -2:1; б)-21:(-6); в)9:(-3); г)-26:8; д)-80:20; е)-15:(-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -2:1=-2/1=-2;//// б)-21:(-6)=21/6=3,5;//// в)9:(-3)=-9/3=-3;//// г)-26:8=-26/8=-3,25;/// д)-80:20=-80/20=-4;/// е)-15:(-2)=15/2=7,5
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