Запиши числовое выражение соответствующее по смыслу сумма разности х и283 и суммы ?? и В и найдите его значение при х=372 а=3254 в =721
Математика
Запиши числовое выражение соответствующее по смыслу сумма разности х и283 и суммы ?? и В и найдите его значение при х=372 а=3254 в =721
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-283)+(а+в)=(372-283)+(3254+721)=89+3975=4064
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