Запиши числовое выражение соответствующее по смыслу сумма разности х и283 и суммы ?? и В и найдите его значение при х=372 а=3254 в =721

Математика

Запиши числовое выражение соответствующее по смыслу сумма разности х и283 и суммы ?? и В и найдите его значение при х=372 а=3254 в =721

Автор: Гость