Запиши что огорчит а что порадует твоих родителей Огорчит ___________________________________________________________________________________________________Порадует______________________________________________________________...
Окружающий мир
Запиши что огорчит а что порадует твоих родителей Огорчит ___________________________________________________________________________________________________Порадует__________________________________________________________________________________________________Окружающий мир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мои родители огорчаться если я буду себя вести по отношению к ним по хамски .Мои родители порадуються если я напишу на 5 кр
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