Запиши краткое ркшение и ответ:на поляне кормятся 3 выводка фазанов и 4 петуха. Ско??ько всего фазанов кормятся на поляне если в каждом выводке 1 наседка и 8 цвплят?

Математика
Запиши краткое ркшение и ответ:на поляне кормятся 3 выводка фазанов и 4 петуха. Ско??ько всего фазанов кормятся на поляне если в каждом выводке 1 наседка и 8 цвплят?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+8)х3=27 это  будет 3 выводка  а теперь всего 27+4=31 фазанов
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