Запиши краткое ркшение и ответ:на поляне кормятся 3 выводка фазанов и 4 петуха. Ско??ько всего фазанов кормятся на поляне если в каждом выводке 1 наседка и 8 цвплят?

Математика

Запиши краткое ркшение и ответ:на поляне кормятся 3 выводка фазанов и 4 петуха. Ско??ько всего фазанов кормятся на поляне если в каждом выводке 1 наседка и 8 цвплят?

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