Является ли учёба трудом? Если да, то почему?
Обществознание
Является ли учёба трудом? Если да, то почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОЧЕМУ НУЖНО ТРУДИТЬСЯ? Человек должен трудиться постоянно. Это значит не только то, что всю неделю нужно ходить на работу или в школу. Это не значит, что нельзя отдыхать, гулять и смотреть телевизор. Трудиться — значит не просто физически работать. Это значит заставлять себя думать, размышлять.
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