Является ли учёба трудом? Если да, то почему?

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ПОЧЕМУ НУЖНО ТРУДИТЬСЯ? Человек должен трудиться постоянно. Это значит не только то, что всю неделю нужно ходить на работу или в школу. Это не значит, что нельзя отдыхать, гулять и смотреть телевизор. Трудиться — значит не просто физически работать. Это значит заставлять себя думать, размышлять.