Запиши начальную форму глаголов . отметь суффиксы 1) играю, играешь, играл -... 2)сид??т, сидим, сидел -... 3)скажу, скажешь, сказал -... 4) начинаем, начинают, начинал -... 5) несу, несешь, несла -... 6) нарисую, нарисуют, н...
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Запиши начальную форму глаголов . отметь суффиксы 1) играю, играешь, играл -... 2)сид??т, сидим, сидел -... 3)скажу, скажешь, сказал -... 4) начинаем, начинают, начинал -... 5) несу, несешь, несла -... 6) нарисую, нарисуют, нарисовал -...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)играть сидеть сказать начать нести рисовать
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