Помогите решить задачу!Загальна довжина двох відрізків становить 18 см. Якщо перший відрізок збільшити на 5 см, а другий зменшити на 3 см, то відрізки стануть однаковими.Який завдовжки кожний відрізок? Відповідь:
Математика
Помогите решить задачу!Загальна довжина двох відрізків становить 18 см. Якщо перший відрізок збільшити на 5 см, а другий зменшити на 3 см, то відрізки стануть однаковими.Який завдовжки кожний відрізок? Відповідь:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 и 13 см получится инфа сотка
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