Помогите решить задачу!Загальна довжина двох відрізків становить 18 см. Якщо перший відрізок збільшити на 5 см, а другий зменшити на 3 см, то відрізки стануть однаковими.Який завдовжки кожний відрізок? Відповідь:

Математика

Помогите решить задачу!Загальна довжина двох відрізків становить 18 см. Якщо перший відрізок збільшити на 5 см, а другий зменшити на 3 см, то відрізки стануть однаковими.Який завдовжки кожний відрізок? Відповідь:

Автор: Гость